Perussuomalaisten puoluehallitus esittää, että kansanedustaja Laura Huhtasaari asetetaan presidenttiehdokkaaksi. Asiasta päättää syyskuussa puoluevaltuusto.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho huomautti ennen puoluehallituksen esittämän ehdokkaan nimen julkistamista, että hänen ja Huhtasaaren arvoissa ei ole suuria eroja.

Huhtasaari totesi puheessaan, että jos hänet valitaan puolueen presidenttiehdokkaaksi, hän tekee kaikkensa Suomen ulkopoliittisen aseman vahvistamiseksi ja kansallisen suvereniteetin palauttamiseksi. Hän korosti hyvien ja toimivien ulkosuhteiden tärkeyttä ja sanoi EU:n olevan ongelma.

Huhtasaaren mukaan suomalaiset eivät vuonna 1995 äänestäneet "federalistiseen EU:hun liittymisestä" ja euroon siirtyminen tapahtui "lakimiesten tempuilla ilman kansan ääntä".

- Yhä useampi on alkanut ymmärtää, että olemme vasten tahtoamme osa kaukaista ja byrokraattista hallintokoneistoa, hän sanoi.

Vielä perussuomalaisten puoluekokouksessa kesäkuussa puolue pohti asettuvansa presidentti Sauli Niinistön taakse. Niinistö kuitenkin kommentoi puoluekokouksessa valittua puheenjohtajistoa sanomalla, etteivät kirjoittelustaan tuomitut henkilöt ole osoittaneet tehokasta katumista. Halla-aho ja toinen varapuheenjohtaja Teuvo Hakkarainen ovat saaneet tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Huhtasaari, 38, valittiin puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kesäkuun puoluekokouksessa puheenjohtaja Halla-ahon ehdotuksesta.

Huhtasaari kertoi heinäkuussa harkitsevansa presidentinvaaliehdokkuutta.

- Tarkoituksenani on viedä perussuomalaista ilosanomaa eteenpäin. En ajattele ehdokkuutta henkilökohtaisesti, vaan tekisin sen perussuomalaisten ja Suomen takia, hän kertoi Maaseudun Tulevaisuudessa.

Huhtasaari on edustanut perussuomalaisten maahanmuuttovastaista siipeä, ja hän kannatti puolueen puheenjohtajaksi Halla-ahoa. Hän on kritisoinut kovin sanoin puolueesta irtautuneita ja Uusi vaihtoehto -ryhmään siirtyneitä edustajia ja kutsunut heitä muun muassa selkäänpuukottajiksi.

Huhtasaari on puhunut muun muassa EU:sta ja eurosta eroamisen puolesta. Huhtasaari otti Yhdysvaltain presidentinvaalien alla vahvasti kantaa sittemmin valitun presidentin Donald Trumpin puolesta.

Huhtasaari on vastustanut tasa-arvoista avioliittoa ja eutanasiaa.

"Räväkkä persoona on usein suorasukainen"

Tämän vuoden kuntavaaleissa Huhtasaari sai 2 566 ääntä. Hän oli koko vaalipiirin suosituin ja nousi Satakunnan Kansan mukaan Porin kaikkien aikojen ääniharavaksi. Hän on myös Porin kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja.

Huhtasaari on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, ja hän on työskennellyt aiemmin erityisopettajana. Hän on naimisissa, ja parilla on kaksi lasta.

Huhtasaari on aiemmin kohahduttanut muun muassa kommenteillaan evoluutiosta ja ihmisoikeuksista. Vuonna 2015 hän tviittasi, että ihmisoikeudet on perustettu suojelemaan siviilejä, ei terroristeja. Asiasta syntyi kohu, minkä seurauksena Huhtasaari tarkensi, ettei ollut tarkoittanut sitä, etteivät ihmisoikeudet kuulu kaikille ihmisille.

Samana vuonna Huhtasaari oli myrskyn silmässä, kun hän kyseenalaisti evoluution olemassaolon Facebook-kommentissaan. Myöhemmin hän kommentoi asiaa blogissaan kirjoittamalla:

- Räväkkä persoona on usein suorasukainen. Minä olen räväkkä.

Vuonna 2015 uutisoitiin Huhtasaaren olevan jäsenenä rasistisessa Facebook-ryhmässä. Huhtasaari kiisti liittyneensä ryhmään itse.

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun