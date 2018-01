Laura Huhtasaaren väitetään plagioineen osia gradustaan - Huhtasaari kiistää, yliopisto selvittää

Ajat ovat muuttuneet. Aiemmin töiden hyväksyminen riippui tarkistajasta, ja tarkistaja vastasi sitten allekirjoituksellaan siitä että työ on ok. Ei ole enään näin. Työt tarkistetaan nykyään viittausten osalta koneellisesti Urkund-järjestelmällä. Kuulemma muuten parit oikein viitatussa lainauksesta unohtuvat lainausmerkit aiheuttavat jossain päin yliopistoa arvosanan tiputtamisen yhdellä numerolla (tosi juttu), kun pakkohan Urkund-järjestelmän löytämiin plagioiteihin on jotenkin reagoida. Siksipä voisikin kuvitella, että lähes mikä tahansa vuoden 2003 kriteerein tehty lopputyö olisi siten nykykriteereillä ihan täysi plagiaatti.