Päätin että äänestän ihan kiusallanikin Huhtasaarta. On niin läpinäkyvää tämä kohujen keksiminen. Jokainen gradu on enemmän tai vähemmän plagiaatti ja tieteellisen tutkimuksen sääntöjä noudattaen se on sallittua. Paljon melua tyhjästä.