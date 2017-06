Laukaan Vihtavuoren räjähdetehtaalle yhteisösakko ja osalle johdosta sakkoja

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi räjähdysaineita valmistavan Forcitin 40 000 euron yhteisösakkoon räjähderikoksesta ja ympäristörikkomuksesta. Myös yhtiön silloista johtoa tuomittiin sakkoihin muun muassa räjähderikoksista ja ympäristörikkomuksista.

Tuomio liittyy Forcitin tehdasalueen tapahtumiin Laukaan Vihtavuoressa Keski-Suomessa kesällä 2013. Tuolloin epäiltiin, että tehtaan pihalla kuumentunut ja höyrynnyt kontti voisi räjähtää ja aiheuttaa suuronnettomuuden. Kontissa oli räjähdettä ja kiviainesta, jotka Tukesin mukaan reagoivat keskenään aiheuttaen kuumentumisen. Kontti oli tuotu tehtaalle hävitettäväksi Pyhäsalmen kaivokselta.

Koko Vihtavuoren 2000 asukkaan taajama evakuoitiin, koska räjähdetehtaan pihalla höyrynnyt kontti oli noin 200 muun jätepakkauksen pinossa viiden metrin päässä tehtaan räjähdevarastosta.

Jätekontteja säilytettiin lupaehtojen vastaisesti

Oikeus toteaa tuomiossaan, että konttia, jossa vaaratilanteen aiheuttanut reaktio on käynnistynyt, on säilytetty tehdasalueella lähes vuosi. Tehdasalueella säilytettiin ympäristöluvan ehtojen vastaisesti kontteja, joista ei ollut minkäänlaista kirjanpitoa, eikä konttien sisällöstä ollut varmuutta. Tukes oli kahdessa tarkastuksessa vuosina 2006 ja 2012 ilmoittanut, että konttien säilyttämiselle tehtaan ympäristössä ei ole lupaa. Kaikissa tarkastuksissa on ollut kyse IBC-konteista, jotka ovat sisältäneet muun muassa räjähdysainejäänteitä.

Vuonna 2013 tapahtuneessa vaaratilanteessa konttien määräksi ilmoitettiin ensin 20, vaikka kontteja oli todellisuudessa 200.

Oikeuden kuulemat asiantuntijatahot ovat olleet yhtä mieltä, että kontin savunnut sisältö ei olisi voinut räjähtää eikä konkreettista räjähdysvaaraa tai suuronnettomuuden uhkaa kuitenkaan ollut.