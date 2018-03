Lastentarhanopettajien etujärjestö syyttää palkkakartellista - Ylen mukaan Helsinki, Vantaa ja Espoo sopineet palkkojen rajoittamisesta

Mahdat olla lastenhoitaja, kun tuollaisia arvioita esität. Kyllä lto:n ja luokanopettajan palkassa on eroa viitisensataa euroa, eikä tämä ole mitään mutu-tuntumaa. Suomessa on aika raadollinen asenne siinä, että mitä halvemmalla saadaan hoito-ja kasvatusalalle väkeä, niin sitä parempi. Lto:t ovat nykyään nimitykseltään vähintään kasvatustieteiden kanditaatteja ja opiskelevat yliopistossa. Harvapa heistä niin pöljä on, että menisivät ala-arvoisella palkalla ja vaativan koulutuksen jälkeen päiväkotiin töihin. Heitä siis periaatteessa koulutetaan päiväkotiin töihin, mutta ei kuitenkaan. Melkoinen ristiriita.