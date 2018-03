Lastenpsykiatri kiittelee uutta opasta kouluille: Enää ei tarvitse arpoa, mitä seksuaalinen häirintä on ja miten siihen puututaan

Hyödyllisiä linkkejä oppaasta

Ei meidän koulussa

on tasa-arvovaltuutetun kampanja ja oppituntimateriaali oppilaitoksissa tapahtuvaa seksuaalista häirintää vastaan: www.eimeidankoulussa.fi

Hei, mitä minussa tapahtuu?

on lapsen seksuaaliterveys -juliste alakouluille, ja se löytyy Väestöliiton verkkosivuilta: www.vaestoliitto.fi

Koulun terveyskirjasto

tukee nuorten terveys- ja elämäntaitojen oppimista. Sen kohderyhmänä ovat erityisesti 13–19-vuotiaat nuoret ja heidän kanssaan toimivat aikuiset: www.koulunterveyskirjasto.fi

My space, not yours!

on menetelmäopas seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ilmiöiden käsittelemiseen nuorten kanssa. Se on kehitetty VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n kanssa: www.violary.fi

Opitaan yhdessä!

on sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus -opas opettajille: www.seta.fi

Väestöliiton verkkosivusto

,

josta löytyy menetelmiä seksuaalikasvatukseen ammattilaisille ja vanhemmille: www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus