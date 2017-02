Lasse Lehtinen väläyttää: Paremman puutteessa SDP voisi pyytää Niinistöä presidenttiehdokkaakseen

Entinen europarlamentaarikko Lasse Lehtinen (sd.) ilmoitti kuusi vuotta sitten tavoittelevansa SDP:n presidenttiehdokkuutta vuoden 2012 vaaleissa. Hän kuitenkin vetäytyi kisasta Paavo Lipposen (sd.) ilmoittauduttua mukaan.



– Nyt on turha tulla kyselemään presidenttiehdokkaaksi. Kyllä tässä alkaa tulla jo ikä ja muut asiat vastaan, 70 vuotta täyttänyt Lehtinen sanoo.



Hänestä SDP:llä olisi nyt mahdollista tehdä sama kuin presidentti Urho Kekkosen kanssa vuonna 1975. Silloin puolueen lähetystö kävi puheenjohtaja Kalevi Sorsan johdolla ensimmäisenä pyytämässä Kekkosta presidenttiehdokkaaksi vuoden 1978 vaaleihin.



Lehtisen mielestä SDP voisi nyt pyytää nykyistä presidenttiä Sauli Niinistöä myös SDP:n ehdokkaaksi, jos parempaa vaihtoehtoa ei keksitä. Niinistö voisi silloin olla sekä kokoomuksen että SDP:n presidenttiehdokas.



– Tätä on kokeiltu historiassa, Lasse Lehtinen viittaa 1970-luvun tapahtumiin.



Silloin puolue, joka ei ollut Kekkosen takana, tuli herkästi leimatuksi neuvostovastaiseksi. Se oli pahin kirosana, minkä puolue saattoi silloin saada.



– Onhan se tuo Venäjä tuossa vieläkin, Lehtinen sanoo.



Puolueen omista riveistä europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari olisi Lehtisen mielestä aika hyvä presidenttiehdokas. Jaakonsaari on Nato-myönteinen, mikä ei kuitenkaan sovi kaikille demareille.



– Mutta silloin voisi tulla ääniä muualtakin. Tosin Jaakonsaarikin taitaa vastata nyt kieltävästi, Lehtinen sanoo.



Toimittajana ja kirjailijanakin tunnetuksi tullut Lehtinen on ollut puolueensa oikean laidan kulkija. Hän oli 1990-luvulla yksi Martti Ahtisaaren ”keksijöistä”, jotka ryhtyivät ajamaan politiikan ulkopuolista valtiosihteeri Ahtisaarta sdp:n presidenttiehdokkaaksi vuoden 1994 vaaleihin.