Noora Perälä on tyytyväinen laskutuspalvelun käyttöön. Työmuodon nimeäminen on kuitenkin hankalaa. "En koe itseäni yrittäjäksi, ennemminkin freelanceriksi. Myöskään kevytyrittäjäksi en itseäni kutsuisi. Se on enemmänkin vain hauska nimitys, joka kuvastaa sitä, että ei itse tarvitse tehdä paperihommia." KUVA: Slotte Clas-Olav