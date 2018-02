Viikonloppuna koko maahan on luvassa talvista säätä, ennustaa Ilmatieteen laitos. Lämpötila on pakkasen puolella kaikkialla Suomessa, ja aurinkokin voi pilkistää ajoittain.

- Sateet jäävät vähäisiksi, vain heikkoja lumisateita voi ilmetä siellä täällä, kertoo päivystävä meteorologi Helena Laakso.

Etelässä pakkasasteita on kahdesta kolmeen, maan keskiosissa noin kymmenen ja pohjoisessa viitisentoista. Laakson mukaan lämpötilat pysyttelevät samanlaisina koko viikonlopun.

- Ensi viikolla on tulossa matalapaineita, jolloin maan etelä- ja keskiosaan voi tulla lisää lunta. Eli talvinen sää jatkuu.

Pulkka luistaa laskiaisviikonloppuna koko maassa, sillä lunta on kaikkialla Suomessa. Lounaassa lunta on Laakson mukaan vähiten, noin kymmenen senttiä. Suurin lumensyvyys on Puolangalla Kainuussa, jossa lunta on noin metri.