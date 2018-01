Sipilöinnille on ominaista, että kovasti ollaan tekevinään ja tehdäänkin, jonka seurauksena suomalaiset ovat aina ahtaammalla tavalla tai toisella. Kolikon toisella puolella yritykset taas ovat aina saamapuolella. Eipä ihme että pörssin puolella rahaa on jaossa enemmän kuin koskaan. Mutta älkää luulko, että sitä duunareille riittää. Päivastoin kiristyksiä on lisää luvassa ja palkkoja pyritään polkemaan armotta. Varsinkin niitä joilla palkka on kaikista pienin.