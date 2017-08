Lapsiasiavaltuutettu kannattaa Saarikon ajatusta sukupuolielinten silpomisen kieltämisestä lailla

Lapsiasiavaltuutettu kannattaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) ajatusta kieltää naisten ympärileikkaus eli sukupuolielinten silpominen erillisellä lailla. Saarikko nosti asian esiin Ylen A-Studion haastattelussa maanantaina.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila sanoo tiedotteessaan kannattavansa sekä miesten että naisten sukupuolielinten silpomisen kieltämistä lailla.

Tyttöjen sukupuolielinten silpominen täyttää Suomen rikoslain mukaan pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkit. Siitä ei kuitenkaan ole Suomessa säädetty erillistä lakia.

– Lasten suojaaminen lainsäädännöllä on ensisijaisen tärkeää. Sekä tyttöjen että poikien suhteen on puhuttava sukuelinten silpomisesta. Kysymys on haitallisista traditioista, joiden osalta lainsäätäjän on osoitettava selkeää suuntaa, Kurttila sanoi.

Kurttilan mielestä poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksiin tulisi suhtautua huomattavasti nykyistä kriittisemmin.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti kaksi vuotta sitten ohjeen, jolla pyritään varmistamaan, että poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset tehdään turvallisissa olosuhteissa. Lapsiasiavaltuutettu on tehnyt ministeriölle aloitteen lainsäädännön valmistelusta poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskien.