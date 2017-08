Lappeenrannan Energia: Saimaaseen ei päässytkään jätevettä heinäkuussa

Saimaaseen ei päässyt jätevettä heinäkuun puolivälissä, vaikka ensin niin arvioitiin, Lappeenrannan Energia kertoo tiedotteessaan.

Epäily vuodosta syntyi sen jälkeen, kun Lappeenrannan Energiaverkkojen Luukkaan jätevedenpumppaamolla todettiin toimintahäiriö 13. heinäkuuta.

Yhtiö kertoo, että pumppaamon varajärjestelmä oli käynnistänyt pumput jäteveden pinnan noustua kaivossa riittävän korkealle.

Yhtiön mukaan pumppaamolla kävi ensin huoltaja, joka palautti automaatioyhteyden järjestelmän ja valvomon välille. Hän oli ollut yhteydessä järjestelmän toimittajaan. Toimittajan edustaja oli käynyt testaamassa varajärjestelmän toimivuuden vielä samana iltana.

- Mitään merkkejä ylivuodosta ei ollut kummallakaan huoltokäynnillä havaittavissa. Kun näistä tarkastuskäynneistä ei ollut tietoa vielä seuraavana päivänä, selvitys vuotoepäilystä ja siihen liittyvästä häiriöviestinnästä käynnistyivät normaalien prosessiemme mukaisesti, selventää Lappeenrannan Energiaverkkojen toimitusjohtaja Arto Taipale tiedotteessa.

Taipale sanoo, että muun muassa Saimaan Luukkaansalmella tehdyt sukellukset, pumppaamon sähkön kulutus ja paikan päällä tehdyt kuvaukset vahvistavat vuotoepäilyn olleen väärä.

Varajärjestelmä uusittiin varmuuden vuoksi

Taipaleen mukaan pumppaamon varajärjestelmä uusittiin varmuuden vuoksi.

- Samalla kaikkien muidenkin Lappeenrannan Energiaverkkojen jätevedenpumppaamoiden automaatiojärjestelmät ja niiden hälytykset varmistettiin. Lisäksi järjestelmien hälytyskriteerejä tullaan tarkistamaan ja lisäämään.

Taipale pyytää anteeksi sekaannusta ja sitä, että tieto vuotoepäilystä annettiin julkisuuteen myöhässä.

- Olemme pahoillamme, että ensitiedote tilanteesta on lähtenyt virheellisellä tulkinnalla ja siitä on aiheutunut turhaa selvitystä ja huolta niin viranomaisille kuin asukkaille. Tilannetta olisi pitänyt selvittää alusta alkaen tarkemmin ja tässä prosessissa meillä on selkeästi kehittämistä.

Yhtiön mukaan se parantaa tapahtumasarjan myötä viestintäänsä.

- Tärkeintä kuitenkin on, että Saimaan veteen ei ole päässyt jätevettä. Tästä kaikesta kokemastamme voimme ottaa vain opiksi, Taipale sanoo tiedotteessa.