Lapin poliisi: Ulkomaalaiset turistit ajavat ilman asianmukaista ajokorttia

Lapin poliisissa on kiinnitetty huomiota siihen, että muun muassa Aasiasta tulee Suomeen kiihtyvällä tahdilla turisteja, joiden ajokortti ei kelpaa Suomen teillä. Siitä huolimatta he ovat vuokranneet Suomessa ajoneuvoja. Poliisi on kohdannut tällaisia tapauksia sekä moottorikelkkareiteillä että tien päällä.

Suomessa saa ajaa vain sellaisilla ajokorteilla, jotka myönnetty EU-, ETA- tai sopimusvaltioissa. Edes kansainväliseksi muutettu ajokortti ei välttämättä ole Suomen liikenteessä riittävä. Olennaista on se, missä maassa henkilön ajokortti on alunperin myönnetty.

Lapin poliisi on informoinut asiasta Rovaniemen seudulla toimivia safariyrittäjiä.