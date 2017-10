Lapin lentokentille tulee jo toinen supertalvi

Kausityöntekijöitä on haalittu ennätysmäärä

Alkava talvikausi tuo Lapin lentoasemille edellistalvea enemmän lentoja. Uusia reittejä avataan, ja olemassa oleville reiteille lisätään vuoroja.

Tilaus- eli charterlentoja on joillain kentillä jo niin paljon, ettei uusia lentoja mahdu, koska lomakohteiden majoituspaikat ovat täynnä.

Esimerkiksi Finnair avaa joulukuun puolivälissä kerran viikossa lennettävät uudet reitit Kittilästä Pariisiin, Lontooseen ja Zürichiin. Ivalosta Finnair lentää Lontooseen kahdesti viikossa.

Lufthansa lentää joulukuun lopusta lähtien Kuusamon ja Frankfurtin väliä kerran viikossa. Rovaniemen ja Lontoon väliä operoiva Norwegian kasvattaa lentojen määrää puolella. Tammikuusta lähtien yhtiö aikoo toteuttaa kaupunkien välillä 36 lentoa.

Reittilentojen lisäksi Lappiin lennetään Finavian mukaan noin 130 kertaa viikossa talvikauden aikana. Tilauslentoja oli varattu 20 prosenttia edellisvuotta enemmän jo lokakuussa. Kasvua on etenkin Rovaniemen ja Ivalon kentillä. Myös Enontekiön Hettaan oli varattu lentoja aiempaa enemmän.

– Varaustilanne elää, koska yhtiöt varaavat matkoja varmuuden vuoksi, kertoo lentoasemaverkosto- ja myyntijohtaja Joni Sundelin Finavialta.

Lentoyhtiöiden aikataulut tuovat lentopiikkejä

Talvikaudella lennot aiheuttavat piikkejä Lapin kentille. Esimerkiksi Kittilään voi laskeutua muutamien tuntien aikana useita koneita, mikä luo painetta muun muassa turvatarkastuksiin ja matkatavaroiden käsittelyyn. Suuret yhtiöt vaativat nopeita kääntöaikoja pienilläkin kentillä.

Kittilässä kiireisimmät hetket keskittyvät tietyille viikonpäiville. Joni Sundelinin mukaan lentoyhtiöiden aikatauluihin ei juuri voi vaikuttaa, vaikka keskusteluita on käyty.

Lapin lentoasemien turvatarkastuksia ja maapalveluita hoitava Airpro on rekrytoinut ennätysmäärän kausityöntekijöitä. Yritys houkutteli työntekijöitä Lappiin näkyvällä kampanjalla, joka toimitusjohtaja Janne Hattulan mukaan onnistui.

Lapin kentille tulee töihin yhteensä noin 170 henkeä, joista puolet on uusia työntekijöitä. Kausityöläisten vaihtuvuus on ollut tänä vuonna suurempi kuin aiemmin, mikä on osin seurausta kasvaneista rekrytointimääristä.

– Rekrytoinnit on pääosin tehty, ja koulutukset alkavat pian, Hattula sanoo.

Lentopiikit vaativat henkilöstöltä venymistä. Kittilässä Airpron hallintohenkilöstö on käynyt kiireisimpinä päivinä auttamassa esimerkiksi matkatavarakäsittelyssä.

– Rovaniemeltä on myös siirretty väkeä Kittilään tarpeen mukaan, Hattula kertoo.

Finavia uskoo kysynnän jatkuvan

Finavia on investoinut Lapin lentokenttiin 35 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana ja suunnittelee nyt uusia investointeja. Sundelinin mukaan Finavialla uskotaan Lapin lentojen kovan kysynnän jatkuvan.

– Nykyisten seinien sisälle toiminnot ovat viritelty huippuunsa, Sundelin toteaa.

Investointien suunnittelu vaatii Sundelinin mukaan moniulotteista harkintaa. Esimerkiksi Kittilän kentälle suuri Airbus A350 mahtuisi laskeutumaan, mutta nykyiselle asematasolle ei ison koneen lisäksi mahtuisi juuri muita koneita.

– Matkustajamäärien lisäksi konetyypit vaikuttavat ratkaisuihin.