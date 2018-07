Lapin kaikkien aikojen helle-ennätys meni rikki Kevolla - tämän kesän ennätys mitattiin Vaasassa

Lapissa on tänään mitattu alueen kaikkien aikojen korkein lämpötila. Hellelukema 33,4 astetta rikkoutui Kevon mittausasemalla Utsjoella, kertoo Ilmatieteen laitos.

Kevolla mitattiin koko Suomen lämpöennätys viime ja edellisenä vuonna, vaikka tuolloin lämpötilat jäivätkin alle 30 asteen.

Tämän kesän tähän mennessä ylin lukema mitattiin tänään Vaasassa, jossa lämpömittarit kipusivat aina 33,7 asteeseen.

Forecan mukaan viime yö oli trooppinen suuressa osassa maata aina Sallaa myöten. Trooppinen yö tarkoittaa, ettei lämpötila laske yölläkään alle 20 asteen.

Loppuviikosta sää muuttuu epävakaiseksi

Ilmatieteen laitos on ennustanut, että sää jatkuu samanlaisena vielä torstaina, mutta loppuviikkoa kohden sää muuttuu epävakaiseksi. Perjantaina helteet jatkuvat, mutta maan etelä- ja keskiosissa tulee päivän mittaan sadekuuroja tai rajumpiakin ukkossateita. Lapissa perjantai on yhä alkuviikon kaltainen, mutta viikonlopuksi on luvassa sade- ja ukkoskuuroja suureen osaan maata.

Metsäpalovaroitus on voimassa lähes koko maassa.