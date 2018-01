Länsimetron matkustajamäärät ovat olleet pienempiä kuin Helsingin seudun liikenne HSL on aiemmin tiedottanut. HSL:n mukaan syynä on järjestelmän vika, jonka vuoksi Matinkylän, Tapiolan ja Niittykummun matkustajamäärät näkyivät alkuperäisissä tilastoissa kaksinkertaisina.

Asia havaittiin laskemalla matkustajia Matinkylässä käsin koneellisen laskennan tarkistamiseksi.

Metron uusilta asemilta on matkustettu arkisin päivittäin keskimäärin 50 000 kertaa sen jälkeen, kun Espoon ja Lauttasaaren uudet bussilinjat on otettu käyttöön. Uusista asemista vilkkain on ollut Matinkylä 18 000 matkustajallaan vuorokaudessa. Määrä on ennusteiden mukainen.

HSL:n mukaan Matinkylässä koettua ruuhkaisuutta selittää se, että matkustajat ovat pakkautuneet junan alkupäähän, kun asemalla on käytössä kahden sijasta vain yksi sisäänkäynti

Metron kokonaiskäyttäjämäärä puolestaan on ollut ennustettua pienempi. HSL ennusti, että arkipäivisin metroon nousisi 60 000 ihmistä.