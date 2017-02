Länsimetron käyttämä konsulttiyhtiö mukaan Helsinki-Tallinna-tunnelin selvitysprojektiin

Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelin rakentamista selvittämään on valittu kahdeksan konsulttiyhtiötä, kerto Uudenmaan liitto. Yksi yhtiöistä on Sweco, joka on toiminut rakennuskonsulttina myös pahasti myöhästyneessä Länsimetro-hankkeessa.

Sweco selvittää WSP:n ja sveitsiläisen Amberg Engineeringin kanssa merenalaisen rautatietunnelin teknistä ja taloudellista toteutettavuutta. Yhtiöt määrittelevät muun muassa tunnelin pääpiirteittäisen linjauksen, asemien ja varikkojen paikat sekä perkaavat turvallisuuskysymyksiä.

Tunnelihankkeen kannattavuutta ja vaikutusarviointia tekevät Ramboll Finland, Sito, Strafica, Kaupunkitutkimus TA ja Pöyry Finland.

Kaksivuotisen FinEst Link -projektin budjetti on 1,3 miljoonaa euroa ja siihen on saatu EU-rahaa.

Tuloksia on odotettavissa vielä tänä vuonna.