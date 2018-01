Lännen Median kysely: Lähes puolet kansasta haluaa virastot auki arki-iltaisin tai viikonloppuisin

Nimen omaan kansa haluaa, sillä ei Suomessa ole köyhiä.

Ne jotka itseään väittävät köyhäksi tuhlaavat rahansa turhuuksiin, joten olla ilman rahaa on täysin omaa syytä.

Tehkää jotain sen eteen, että teillä on rahaa mutta tuo köyhäksiuhriutuminen on jo liian kulunut kortti.

Yhteiskunta elättää mutta kuitenkin teette itsestänne rahattomia, joten missä syy?