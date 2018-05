Lännen Media: Jussi Niinistö säästäisi ottamalla naiset pois armeijasta määräajaksi

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) väläyttää Lännen Median haastattelussa, että naisten vapaaehtoinen asepalvelus jäädytetään joksikin aikaa. Niinistö korostaa, ettei hänellä ole mitään naisten palvelusta vastaan.

- Naiset tekevät loistavaa työtä puolustusvoimissa, mutta säästöjä on kerättävä, hän sanoo.

Niinistön mukaan yksi vaihtoehto olisi, että naisia ei oteta yhtenä vuonna lainkaan palvelukseen. Tämä toisi hänen mukaansa neljän miljoonan euron säästöt.

- Kevyempi malli olisi se, että naisia otettaisiin vain yhdessä saapumiserässä, jolloin säästö puolittuisi, ministeri sanoo.

Lännen Median mukaan ministeriö esittää myös, että kriisinhallintatyöstä säästetään. Lisäksi ministeri kertoo vielä yhdestä säästöehdotuksesta.

- Aikoinaan puna-armeija ei saanut Suomen armeijaa polvilleen, mutta on vaara, että Senaatti-kiinteistöt saavat. Se nyhtää meidät puhtaiksi korkeilla vuokrillaan, mutta me käymme vastaiskuun.

- Kiinteistöt on saatava takaisin Puolustusvoimille. Meillä on oma hyvä rakennuslaitos, jossa on satoja työntekijöitä. Mittamme on Senaatin kanssa nyt täynnä, ministeri jatkaa.

Puolustusvoimien kiinteistöt siirrettiin Senaatti-kiinteistöille Paavo Lipposen (sd.) hallituskaudella.

Armeijaa uhkaa jälleen rahapula parin vuoden kuluttua. Julkisen talouden suunnitelman mukaisesti puolustushallinnolta viedään rahaa porrastetusti vuodesta 2020 lähtien.