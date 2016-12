Varmaankin useat kansalaiset ymmärtävät mitä Poliisihallitus tässä yrittää tavoitella. Tilanne on kuitenkin se, että poliisit eivät ryhdy vapaassa yhteiskunnassa edes esittämään rajoituksia kansan erilaisiin tapoihin käyttää sananvapautta ja vapautta ylipäätään. Perustuslaki takaa kansalle vapauden ja koskemattomuuden hallinnon edessä nimenomaan sen vuoksi, että me voimme esittää epäsuosittuja ajatuksia ilman seuraamuksia. Kukaan ei tarvitse erillistä perustuslaillista oikeutta siihen kun sanoo että: "minä tykkään Sipilästä ja se on hieno mies". Näin saa sanoa ilman perustuslakiakin.

Ne yksilöt jotka syyllistyvät rikoksiin, niin heitä varten meillä on toimiva rikoslaki. Saman rikoslain edessä tuomiolle joutuvat kaikki kansalaiset jopa itse poliisit jos lakia rikkovat. Tämä riittää ja on todettu oikeudessa toimivaksi systeemiksi lukuisat kerrat.

Poliisihallinto voi nyt lopettaa tuollaisen Kiinan ja Saudi-Arabian hallinnon edustajille tyypillisen ajattelun.