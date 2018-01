On siitä haittaa, vai haluatko, että poliisi voi alkaa kyttäämään kaikkia tietojasi terveydentilasta lähtien ihan vapaasti ja kertoa hyvälle kaverilleen myös tiedot?

Nyt ei ole kyse siitä oletko rehellinen vai et, sillä nyt on kyse siitä, että saadaan vapaasti alkaa tutkimaan kaikkien ihmisten tietoja kysymättä keneltäkään lupaa. Luotatko todellakin siihen, että tietosi tulevat pysymään salassa sen tyypin takana, joka niitä tutkii?