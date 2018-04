Taataanko muistisairaalle oikeus asua kotona, jos hän sitä haluaa? Tällähän vain vahvistetaan nykyinen käytäntö, eli muistisairaille ei tarvitse järjestää turvallisia hoitopaikkoja, koska useimmat heistä vastaavat kysyttäessä haluavansa asua kotonaan. Tämä on tietysti vastoin heidän omaa etuaan, mutta he eivät sitä ymmärrä. Kotihoito on retuperällä, eikä sen parantamisesta ole mitään toivoa, pikemminkin päinvastoin. Ja kukapa oikeasti haluaisi muistamattomana ja sekavana asua vuodesta toiseen teljettynä neljän seinän sisään, jos tarjolla olisi kunnollinen vaihtoehto. Kyseessä on siis, jälleen kerran, halu nakertaa kaikkein heikoimpien palveluista ja hoidosta, mikä tietysti sopii nykyhallituksen linjaan: yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista niille, joilla jo entuudestaan menee hyvin, mitään ei niille, jotka tukea eniten tarvitsisivat!