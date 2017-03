Laki vapaapäivien takaamisesta sai osan kunnista tiukentamaan omaishoidon kriteerejä

Salme Viitanen oli 12 vuotta miehensä omaishoitajana. Nyt hänen tyttärensä Malla Neuvonen on hänen omaishoitajansa. Kun tytär hoitaa äidin ja kodin työt, on pian 93-vuotiaan Salme Viitasen mahdollista asua yhä rakkaassa kodissaan, rintamamiestalossa Tuusulan Jokelassa.



Malla Neuvonen ei saanut omaishoitosopimusta ensimmäisellä kerralla. Ystävien kannustamana hän haki uudelleen, ja kunta teki sopimuksen hänen kanssaan vuosi sitten maaliskuussa.



Nykyinen hallitus on halunnut parantaa omaishoitajien asemaa. Omaishoidon on arvioitu vähentävän kuntien kustannuksia 220 miljoonalle eurolla vuoteen 2020 mennessä.



Viime heinäkuussa astui voimaan uusi laki omaishoidon tuesta. Siinä kaikille omaishoitosopimuksen tehneille taattiin kahden vuorokauden vapaa kuukaudessa ja jatkuvasti hoitoon sidotuille edelleen kolmen vuorokauden vapaa. Kaikista 44 000 omaishoitosopimuksen tehneestä noin 10 000 sitovaa hoitoa tehneellä ei ole ollut vapaapäiviä.



Lain tarkoitus oli hyvä, mutta monessa kunnassa omaishoitajien asema on lain seurauksena heikentynyt.



Omaishoitajat ja läheiset -liiton järjestöpäällikön Merja Purhosen mukaan kunnat eivät ole uusineet kaikkia entisiä sopimuksiaan tai tuki on laskettu alemmalle tasolle.



– Määrärahoja omaishoidon tukeen ei ole niinkään lisätty, vaan lain edellyttämät vapaat on pyritty järjestämään samalla rahalla. Sen vuoksi omaishoitosopimusten kriteerejä on tiukennettu.