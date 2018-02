Laivojen luotsausta etänä kokeillaan pian – väylä ja satama vielä salaisuuksia

Sielläkö on tuommoinenkin sääntö, että pitää kiikkua laivoihin paperitöitä tekemään? Minä en osaa enää muuta tähän sanoa kuin että me rakastamme kansana näitä sääntöjä. Me olemme vakuuttuneita, että maailma ei toimi ellemme pidä kirjaa joka asiasta ja maksa veroja ja maksuja joka asiasta. Tämän ajattelun myötä meille on muodostunut aivan uusi ammattikunta eli virkamiehet ja muut siihen verrattavissa olevat kuten kirjanpitäjät ja luotsit jne. Sellaiset jotka tekevät työtä joka on seurausta säännöistä mihin muiden tulee alistua.