Laittomasti maassa olevien palautusjonot hurjassa kasvussa

Suomessa on ensi vuonna useita tuhansia lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita palautusjonossa. Sisäministeriön arvio perustuu siihen, että uusia, lainvoimaisia päätöksiä on tulossa lähiaikoina paljon, lähes 10 000 kappaletta.

Vastaanottokeskuksissa on jo tällä hetkellä noin 1400 henkilöä odottamassa maasta poistumista. Mikäli ihminen ei suostu palaamaan vapaaehtoisesti, niin pakkopalautuksen hoitaa poliisi. Poliisin palautusjonossa on nyt noin 700 lainvoimaisen kielteisen päätöksen saanutta henkilöä odottamassa palautuslentoa.

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan on erittäin tärkeää tehostaa laittomasti maassa olevien palautuksia, koska ruuhkat ovat selvästi näkyvissä.

- Kenenkään etu, vähiten kyseisen ihmisen, ei ole olla laittomasti maassa. On suuri mahdollisuus, että laittomasti maassa oleva joutuu rikoksen uhriksi tai hyväksikäytetyksi, sisäministeri Risikko muistuttaa.

Ministerin mukaan laittomasti maassa olevien palautusten eteen tehdään nyt paljon töitä. Esimerkiksi paluuneuvontaan on lisätty paljon resursseja, koska vapaaehtoinen paluu on Risikon mukaan aina paras vaihtoehto.

Vastaanottokeskuksiin on lisätty 15 paluuneuvojaa ja neuvontamateriaalia on yhteensä yhdellätoista kielellä. Yhteistyöneuvotteluja paluusta sisäministeriö on käynyt keskeisten paluumaiden, Irakin, Afganistanin ja Somalian kanssa. Sisäministeriöön on perustettu erityinen paluukoordinaatioryhmä.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saavat voivat myös saada paluuavustusta joko käteisenä tai tavaroina, mikäli palaavat vapaaehtoisesti. Nykyisin tuki on enintään 800-1000 euroa aikuiselle palaajalle. Summa vaihtelee maittain. Sisäministeriö sai viime kevään lisäbudjetista varoja nostaa paluuavustusta. Vielä ei ole päätetty, paljonko avustusta nostetaan.

Risikko pitää paluuavustusta järkevänä tapana kannustaa vapaaehtoiseen paluuseen.

- Se on pesämuna uuteen elämään.