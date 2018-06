Kyllähän nykyisin lautasella on enemmän kasviksia liha-ateriankin kanssa.Pohjoisessa olisi mahdollisuuksia viljellä paikallisia kasviksia enemmän,nythän ne suurimmaksi osaksi tuodaan muualta.Pienimuotoinen tuotanto ei vain pysty kilpailemaan hinnalla joka ostajan mielestä usein on tärkein tekijä mutta paikallisuuskin on monelle tärkeä valintaperuste.Vihannestuotantoon pitäisi järjestää koulutusta ja sen myötä innostuneiden alkaa tekemään yhteistyötä,pienimuotoinenkin vihannestuotanto kun vaatii koneita ja käsittely-ja varastotiloja joiden yhteishankinta ja -omistus usean pikkutilan kesken olisi järkevää.Samoin jos viljellään kimpassa voisi viljelykierron järkeistää niin että kukin viljelee yhtä tai kahta kasvia/kasviryhmää/vuosi,tietysti kysynnän ja tarpeen mukaan.