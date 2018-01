Olen ollut jo niin kauan eläkkeellä sotilaan ammatista, että siellä on kokonaan uusi sukupolvi palveluksessa. Vaikuttaa siltä, ettei värvääminen ole oikein onnistunut. En törmännyt palvelusurani aikana sukupuoliseen häirintään. On tosin myönnettävä, että kutsuin joitakin palvelutovereitani miehen sukupuolielimen nimellä ja he vastasivat samlla mitalla, joskus paremminkin. Olisiko se sitä seksuaalista häirintää.