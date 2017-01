Lahden United Brotherhoodiin liittyvä huumerikostutkinta valmistui, aseita ja huumeita takavarikkoon

United Brotherhood -liivijengiin liittyvä huumerikostutkinta siirtyy Salpausselän syyttäjänvirastoon syyteharkintaan. Hämeen poliisi kertoo tutkinnan valmistuneen tällä viikolla.

Poliisi kertoi joulukuussa tutkivansa törkeiden huumerikosten sarjaa. Etsinnöissä oli takavarikoitu amfetamiinia, ekstaasia ja marihuanaa. Lisäksi takavarikoitiin kahdeksan asetta, joista kolme oli sarjatuliaseita. Osa aseista oli ilmoitettu anastetuiksi.

Juttusarjassa on ollut vangittuna kuusi miestä, joista kaksi on edelleen tutkintavankeudessa. Toinen edelleen vangituista on poliisin mukaan rikollisryhmä United Brotherhood Lahden osaston jäsen.

Poliisin mukaan tutkinnasta ei voi antaa yksityiskohtaisempaa tietoa, koska vaara sen vaikeuttamisesta on edelleen olemassa.