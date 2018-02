Lahden kaupunkia häirinnyt haittaohjelma saatiin poistetuksi

Lahden kaupungin tietoliikenne on palautumassa normaaliksi. Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että tietoliikennejärjestelmiä häirinnyt haittaohjelma on saatu poistettua kaikkialta missä se on havaittu. Valtaosa Lahden kaupungin järjestelmistä toimii.

Tietoliikenneyhteydet kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän välillä ovat kuitenkin poikki ainakin huomiseen asti. Katkos aiheuttaa muun muassa sen, että sähköisten reseptien uusimispyyntöjä ei saada hoidettua. Yhteys katkaistiin, jotta estettäisiin haittaohjelman leviäminen hyvinvointiyhtymän koneille ja järjestelmiin.

Lahden kirjastoissa tietojärjestelmät toimivat ja kirjastoissa voi lainata, palauttaa, maksaa ja varata. Kirjastojen Lastu-verkkokirjasto on kuitenkin toistaiseksi poissa käytöstä.

Tietokoneongelmien syynä on haittaohjelma, jolla suuri osa kaupungin tietokoneista oli pantu louhimaan virtuaalivaluutta bitcoinia. Haittaohjelma havaittiin viime torstaina.

Viestintäviraston mukaan kyseessä on uusi muunnos WannaMine-ohjelmasta. Haittaohjelman alkuperästä ei ole saatu selvyyttä.

Haittaohjelma aiheutti katkoksia terveysasemien potilastietojärjestelmissä sekä muun muassa Lahden kaupungin verkkosivuilla, sähköpostissa ja kirjastojen järjestelmissä.

Noin 2 400 tietokonetta Lahden kaupungin verkossa joutui haittaohjelman valtaan. Haittaohjelma ei tiettävästi ole tuhonnut järjestelmiä tai niiden sisältämiä tietoja.