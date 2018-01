Velcade-lääkkeen yksittäispakkauksen hinta on 1 500 euroa. Jakeluketjun varrella joku on voinut panna väärennettyä lääkettä erään oikean sijasta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea selvittää parhaillaan, onko Suomeen ostettu väärennettyä Velcade-lääkevalmistetta. Lääkettä käytetään sairaaloissa syövän hoitoon. Sitä ei ole saatavissa avohuollon apteekeissa.

Epäily liittyy Suomeen joulukuussa 2017 tuotuun erään. Fimean mukaan lääkettä on ehditty käyttää sairaaloissa yhdeksän pakkausta.

- Arvio epäiltyä lääkettä käyttäneestä potilasmäärästä on noin kymmenen. Potilaan ominaisuudet ratkaisevat lääkkeen annostelun. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että haittavaikutuksia olisi ollut. Lähtökohtaisesti väärennökset ovat aina vaarallisia, kun tiedossa ei ole, missä ne ovat liikkuneet, kertoo yliproviisori Sami Paaskoski Fimeasta Lännen Medialle.

Epäilty lääke-erä on asetettu myyntikieltoon ja sen käyttö sairaaloissa on keskeytetty. Jos lääkehoidosta saa odottamattomia haittavaikutuksia, on oltava yhteydessä hoitavaan lääkäriin.

Fimea sai vihiä mahdollisesta väärennöksestä muualta Euroopasta, sillä samanlaisia epäilyjä on ollut muuallakin. Epäilyt ovat heränneet poikkeavista pakkausmerkinnöistä.

- Syystä tai toisesta prosessissa on päässyt eteenpäin epäilyjä herättävä lääke-erä. Erän dokumentaatio viittaa lailliseen ketjuun, mutta matkan varrella on jakeluketjussa voinut päätyä väärennettyä lääkettä erään. Tutkimukset ovat vielä käynnissä. Tuotteen maahantuojaa ja rinnakkaisjakelijaa Orifarm Oy:tä ei epäillä huijauksesta, Paaskoski selvittää.

Lääkeväärennökset voivat liittyä lääkevalmisteen koostumukseen, alkuperään tai tunnistettavuuteen pakkausmerkinnöissä tai muussa lääkevalmistetta koskevassa informaatiossa. Asiantuntijat tarvitsevat lääkeväärennöksen tunnistamiseen usein laboratoriotutkimuksia, sillä niiden tunnistus muuten on monesti mahdotonta.

Rikolliset kehittävät Fimean mukaan jatkuvasti keinoja, joilla kiertää lääkeväärennösten torjumiseksi kehitettyjä toimia.

Syöpälääkkeet ovat usein kalliita, mikä lisää houkutusta huijaukseen niiden osalta.

- Velcade-lääkkeen yksittäispakkauksen vähittäishinta on noin 1 500 euroa. Toistaiseksi epäilyksen alla olevassa lääke-erässä on alle sata pakkausta, Paaskoski kertoo.

Fimean mukaan tämä on toinen kerta, kun lääkeväärennökseksi epäilty tuote on päässyt lailliseen lääkejakeluketjuun Suomessa. Edellinen tapaus oli neljä vuotta sitten ja silloinkin oli kyse sairaalakäytössä olevasta tuotteesta.