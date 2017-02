Lääkärit ilmoittavat poliisille yhä harvemmin henkilöistä, joille aseet eivät sovi

Lääkärit ilmoittivat viime vuonna poliisille enää paristasadasta ihmisestä, joiden he arvioivat olevan sopimattomia pitämään hallussaan ampuma-aseita.



Lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemien ampuma-aseilmoitusten määrä on laskenut vuosi toisensa jälkeen. Vielä vuosina 2012 ja 2013 lääkärit tekivät vuosittain lähes tuhat ilmoitusta.



Syitä ilmoitusten vähentymiselle ei tiedetä varmasti. Viime vuoden osalta asiaa selittää lainmuutos, jolla ilmoitusvelvollisuutta kevennettiin antamalla lääkäreille enemmän harkintavaltaa ilmoitusten tekemisessä.



Vaikka ilmoitusten kokonaismäärä on vähentynyt, niiden teho näyttää säilyneen ennallaan, sillä lääkäreiden ilmoittamien henkilöiden joukosta on löytynyt vuodesta toiseen suurin piirtein sama määrä aselupien haltijoita.







Viime vuonna lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt tekivät poliisille yhteensä 199 ampuma-aseilmoitusta. Ilmoitetuista henkilöistä 110:llä oli voimassa oleva aselupa yhteensä lähes 400 aseeseen.



Poliisi arvioi ilmoitettujen henkilöiden aseluvan perusteet uudelleen ja yleensä peruuttaa luvan, mikä merkitsee aseiden menettämistä.



Nykylain mukaan lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa henkilöstä, joka on todettu esimerkiksi mielentilatutkimuksessa tai vaarallisuusarviossa vaaralliseksi toisille tai itselleen.



Ilmoitus on tehtävä myös sellaisesta itsemurhayrityksen vuoksi pakkohoitoon otetusta henkilöstä, jonka lääkäri katsoo olevan sopimaton pitämään hallussaan ampuma-aseita tai niiden osia.



Lääkäreillä ja muilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on lisäksi oikeus ilmoittaa henkilöistä, joiden he katsovat muusta terveydentilaan tai käyttäytymiseen liittyvästä syystä olevan sopimattomia pitämään aseita hallussaan.