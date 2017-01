Maakuntien rahoitusvastuu jää vajaaksi, koska sairauspäivärahat ja vastuu potilaan kuntouttamisesta ovat jääneet sote-uudistuksen ulkopuolelle, sanoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.



Hänen mukaansa sairauspäivärahoista vastaaminen olisi ollut maakunnille tarpeeksi iso kannuste hoitaa potilaat ajoissa tarpeenmukaiseen hoitoon.



– Sairauspäivärahat pitäisi saada saman maksajan kontolle, koska hoidon odottaminen on vaihtoehtoinen kustannus hoidon toteuttamiselle. Ei ole mitään järkeä, että hoidon järjestäjällä eli maakunnalla ei ole mitään vastuuta siitä, miten kauan ihminen odottaa hoitoa sairauspäivärahan turvin, Pärnänen sanoo.



Pärnäsen mukaan sama tilanne koskee myös hoidon jälkeistä kuntoutusta. Mitä nopeammin potilas saa kuntoutuksen, sitä nopeammin hän voi palata takaisin työelämään. Ikäihmisen kohdalla tehokas kuntoutus lisää hänen toimintakykyään ja kykyä selvitä omin avuin pidempään.



Pärnäsen mukaan tehokkaan kuntoutuksen järjestäminen mättää kuitenkin jo nyt koko maassa.



– Kuntoutuksen kustannukset pitäisi laittaa samalla tavalla maakunnan harteille. Silloin olisi yksi toimija, jolla olisi halu katsoa kokonaiskustannuksia.



Pärnänen viittaa Itä-Suomen yliopistossa tehtyyn tutkimukseen, jossa on selvitetty hoitoketjun toimivuutta hoidon odottamisesta aina kuntoutusvaiheeseen asti.



Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran 2000-luvun alussa ja toisen kerran vuonna 2014. Tulos oli se, että vaikka erikoissairaanhoidon kustannukset olivat alentuneet, koko hoitoketjun toimivuus oli heikentynyt.



Syynä on juuri se, että ihmiset joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä liian pitkään ja toimenpiteen jälkeen tarvittava kuntoutus ei toimi.



– Yksi syy on sekin, että hoitotakuun odotusajat ovat aivan järjettömiä. Ihmisen pitäisi päästä heti tarpeenmukaiseen hoitoon, muissakin tapauksissa kuin vain syöpäsairauksissa. Mutta niillä, jotka järjestävät hoidon, ei ole siihen halua, koska joku muu maksaa odotuksen ja kuntoutuksen kustannukset, Pärnänen sanoo.