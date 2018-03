Laajan valepoliisirikoskokonaisuuden kaksi pääepäiltyä saatiin kiinni – myös Oulun poliisilla tutkinnassa rikosilmoituksia

Erittäin suuren valepoliisirikoskokonaisuuden kaksi pääepäiltyä otettiin kiinni Itä-Suomen poliisilaitoksen, Keskusrikospoliisin ja Ruotsin viranomaisten yhteistyönä.

Epäiltyjen arvioidaan huijanneen iäkkäiltä ihmisiltä jopa 250 000 – 400 000 euroa. Kyseessä on toistaiseksi suurin valepoliisihuijauksiin liittyvä rikoskokonaisuus.

Epäillyt otettiin kiinni keskiviikkona ja torstaina. Toisen epäillyn kiinniotosta Tukholmassa vastasi Ruotsin poliisin kansainvälisesti etsintäkuulutettujen kiinniottoon erikoistunut FAST-ryhmä yhteistyössä Keskusrikospoliisin viestiliikennekeskuksen kanssa. Toinen epäillyistä puolestaan saatiin kiinni Ruotsinlaivalla, kun hän oli matkalla Suomeen.



Tutkinnassa Itä-Suomen poliisilaitoksella on kaikkiaan 70 rikosilmoitusta ja samaan vyyhtiin liittyen Oulun, Sisä-Suomen, Länsi-Uudenmaan ja Hämeen poliisilaitoksilla on parhaillaan tutkinnassa yhteensä 20–30 rikosilmoitusta.



Epäillyt ovat poliisille tuttuja,he ovat syyllistyneet aiemmin vastaaviin rikoksiin. He olivat viime joulun alla vangittuina, mutta asioiden selvittämisen jälkeen heidät vapautettiin ja määrättiin matkustuskieltoon. Molemmat kuitenkin rikkoivat kieltoa matkustamalla vuoden vaihteessa Ruotsiin, jossa heidän epäillään jatkaneen valepoliisirikosten tekemistä.

Ruotsista käsin tehtyjen epäiltyjen rikosten osalta pääepäiltyjä Suomessa ovat avustaneet useat eri henkilöt, jotka ovat toimineet niin sanottuina bulvaaneina. Heidän epäillään avustaneen pääepäiltyjä huijauksilla saatujen rahojen vastaanottamisessa ja siirtämisessä.

Pankit jäädyttäneet varoja



Valepoliisirikosten selvittämistä ja rikollisten kiinnijäämistä on erityisesti viime kuukausina edesauttanut myös tiivis yhteistyö pankkien kanssa. Pankit ovat ilmoittaneet poliisille havaitsemistaan mahdollisista rikoksista ja väärinkäytöksistä liittyen valepoliisirikoksiin.



Pankkien omatoimisella varojen jäädyttämisellä ja poliisin kanssa yhteistyössä tehdyillä tilien takavarikoinneilla on onnistuttu estämään yhteensä jopa sadan tuhannen euron suuruisten varojen päätyminen rikollisille.

Valepoliisi-ilmiö kasvoi voimakkaasti viime vuoden aikana, jolloin rikosilmoituksia virkavallan anastuksista ja törkeistä petoksista kirjattiin lähes tuhat.



– Huijauksia tehdään aggressiivisesti ja ne kohdistuivat suurimmaksi osaksi vanhuksiin. Viime vuonna rikolliset saivat näillä raukkamaisilla teoilla huijattua vanhuksilta yli miljoona euroa, rikosylikomisario Kai Käkelä Keskusrikospoliisista kertoo.