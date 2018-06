Laajan Aarnio-jutun loppulausunnot alkoivat hovioikeudessa – syyttäjät: Jari Aarnio on Pasilan mies

Helsingin hovioikeus on jo käsitellyt Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion huumejuttua yhdeksän kuukautta. Viimeinen käsittelypäivä on merkitty ensi viikolle.

Helsingin huumepoliisin entisenä päällikkönä toimineen Jari Aarnion suuren rikosoikeudenkäynnin hovioikeuskäsittelyn loppusuora on alkanut.

Tällä viikolla Helsingin hovioikeudessa aletaan pitää loppulausuntoja Aarnion huumehaarassa, ja tänään tiistaina ääneen pääsevät syyttäjät. Oikeuden istunto alkoi aamulla noin kello 9.15, ja loppulausunnoille on varattu koko päivä.

Kihlakunnansyyttäjä Pihla Keto-Huovinen aloitti loppulausuntonsa toteamalla, että puolustuksen ja syyttäjien näkemykset poikkeavat toisistaan täysin. Oikeudenkäynnissä keskeisenä on se, onko Jari Aarnio niin sanottu Pasilan mies, jonka hallussa on ollut puhelimia, joilla on järjestelty huumekauppaa.

– Syyttäjien näkemyksen mukaan ei ole jäänyt mitään epäilystäkään siitä, etteivätkö puhelimet olisi olleet Jari Aarniolla, Keto-Huovinen totesi summaten pitkää hovioikeuden istuntoa.

Aarnion puolustus on kiistänyt sen, että Pasilan miestä olisi ollenkaan edes olemassa, ja puhelimet olisi käytetty poliisin tietolähdetoimintaan.

Hovioikeus aloitti pääkäsittelyt niin sanotusta tynnyrihaarasta syyskuussa 2017. Hovioikeus on siis käsitellyt kokonaisuutta yhdeksän kuukautta.

Viimeiseksi käsittelypäiväksi on merkitty 19. kesäkuuta. Aarnion puolustuksen on määrä antaa loppulausuntonsa tämän viikon torstaina.

Käräjäoikeus tuomitsi joulukuussa 2016

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi joulukuussa 2016 Aarniolle ja United Brotherhood -jengin entiselle päällikölle Keijo Vilhuselle 10 vuoden vankeusrangaistukset muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Lisäksi käräjillä tuomionsa sai myös muut henkilöt, jotka olivat osallisina jutuissa.

Aarniolla on myös lainvoimainen tuomio niin sanottuun seurantalaiteyhtiö Trevociin liittyvästä haarasta.

Moni, muun muassa syyttäjät, Aarnio ja Vilhunen valittivat hovioikeuteen käräjien tuomiosta. Syyttäjät vaativat, että muun muassa Aarnio tuomittaisiin myös niistä rikoksista, joista käräjäoikeus hylkäsi syytteet. Aarnio ja Vilhunen puolestaan vaativat kaikkien syytteiden hylkäämistä.