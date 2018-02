Kysyimme: Miksi ykköstyypin diabeetikot eivät kelpaa enää vapaaehtoisinakaan varusmiespalvelukseen?

Tyypin 1 diabetesta sairastavien mahdollisuus suorittaa asepalvelus päättyi tammikuun saapumiserän myötä.

Miksi vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta lopetettiin? Pärjääkö diabeteksen kanssa intissä?

Puolustusvoimat ei ole enää helmikuun alusta lähtien ottanut tyypin 1 diabeetikkoja varusmiespalvelukseen erillisellä hakumenettelyllä. Aiemmin diabeetikko on voinut hakeutua vapaaehtoisena suorittamaan asepalvelusta, jos hän on täyttänyt tietyt diabeteksen kestoon ja hoitotasapainoon liittyvät ehdot. Käytännöstä luopuminen on aiheuttanut ihmetystä Suomen Diabetesliitossa.

Miksi tyypin 1 diabeetikoiden mahdollisuus suorittaa asepalvelus vapaaehtoisesti lopetettiin, hallintoylilääkäri Kalevi Karjalainen Sotilaslääketieteen keskuksesta?

– Pääesikunnan käskyllä diabeetikkojen varusmiespalveluksen suorittaminen on keskeytetty saapumiserän 1/2018 jälkeen, koska 2001 tutkimushankkeena alkaneeseen käytäntöön sitoutettu osaajaresurssi on poistumassa eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Pääesikunta on käynnistänyt perusteellisen selvitystyön toiminnan jatkoedellytyksistä.

Miten diabeetikot ovat keskimäärin suoriutuneet asepalveluksesta?

– Tähän kysymykseen osaavat ainoastaan heitä kouluttaneet henkilöt vastata.

Poikkeaako diabeetikoiden keskeyttämisprosentti asepalveluksen suorittavien keskiarvosta?

– Diabeetikkojen keskeyttämisprosentti on samaa luokkaa kuin muilla varusmiehillä. Kyse on kuitenkin noin sadan henkilön joukosta, joten tilastollinen merkitsevyys ei ole suuri.

Onko diabeetikoiden asepalveluksen lopettaminen ongelmallista tasa-arvon toteutumisen kannalta?

– Terveystarkastusohjeessa on kymmeniä pysyväisdiagnooseja, joiden perusteella asevelvollinen on vapautettu varusmiespalveluksesta. Diabeetikot on ainoa ryhmä, jolle on tarjottu mahdollisuutta suorittaa varusmiespalvelus diagnoosistaan huolimatta.

Onko mahdollista, että tyypin 1 diabeetikoiden asepalveluksen vapaaehtoinen suorittaminen palautetaan tulevaisuudessa?

– Jatkomahdollisuudet selvitetään Pääesikunnan selvitystyössä.

Mitkä muut sairaudet tai fyysiset rajoitteet voivat estää varusmiespalveluksen suorittamisen?

– Terveystarkastusohjeessa on kymmeniä erilaisia sairauksia ja rajoitteita, jotka estävät varusmiespalveluksen suorittamisen. Kaiken lähtökohtana on, ettei varusmiespalvelus saa vaarantaa henkilön terveyttä tai saavutettua hyvää hoitotulosta kroonisen sairauden ollessa kyseessä.

Miten diabeetikot ovat pärjänneet asepalveluksessa, Suomen Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka?

– He ovat pärjänneet hyvin, koska he menevät tietyn seulan lävitse eli heille on järjestetty keskitetty terveystarkastus, jossa on arvioitu, että heillä ei ole ollut ongelmia diabeteksen vuoksi. He ovat motivoituneita nuoria, jotka haluavat pitää itsestään huolta sen lisäksi, että ovat halunneet hakeutua asepalvelukseen.

Mitä tyypin 1 diabeteksen hoito vaatii päivittäin?

– Nuoret ovat pääsääntöisesti monipistoshoidolla, joka tarkoittaa, että insuliinia pistetään yksilöllisesti 6–8 kertaa päivässä. Lisäksi tehdään verensokerimittauksia sormenpäistä vähintään viisi kertaa päivässä ja tarpeen mukaan tiheämmin. Verensokeria voidaan mitata myös ihonalaisella sensorilla.

Onko diabetesta mahdollista hoitaa tarpeeksi palveluksessa?

– Kyllä. Diabeetikot ovat palvelleet A-luokassa ja huolehtineet itse hoidostaan. Toki siellä on tukena myös puolustusvoimien terveydenhuoltohenkilökuntaa.