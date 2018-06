Kysyimme, mihin aikaan nurmikkoa on soveliasta leikata? – "Asiasta ei ole olemassa mitään varsinaista lakia"

Pitää olla säännöt koska kaikilla on muuten ihan omat säännöt..Ja tällä metelillä voi myös ns kiusata..kuten esim ruohonleikkurilla mihin aikaan huvittaa tai tuo järetön helv.kone kuin tuo lehtipuhallin..käsittämätöntä että siihen ei puututa. Yhtä nopeesti tulee puhdasta haravoimalla.Kerrostaloissa,joita ympärillämme 5kpl,aloitetaan aamulla ja jatkuu koko pvän..kahden eri firman toimesta.Asun itse kerrostalossa Miehillä itsellään on kuulosuojaimet..asukkailla ei!..Heinäpäässä hirveetä meteliä pitää trimmatut mopot,moottoripyörät ja jo monta vuotta eräs ralliauto(muutti onneksi pois muistaakseni vuosi sitten) ja ihan kamalaääninen avoauto.Koko kesän pvällä/illalla/yöllä..jos on hyvät ilmat..Tavallisiin autojen ääniin on tottunut mutta tuossa autossa ääni ei ole millään tavalla tavallinen..häiritsee ympäristöä ja asukkaita jatkuvasti..En tajua..jos itsellä olisi tuollainen auto, niin välttelisin ainakin sitä turhaa tyhjäkäyntiä ja kiihdyttämisen tuomaa lisä-ääntä,entisestään kamalampi,kamalan ns perusäänen päälle..Komea auto on..ei senpuoleen mutta ihmettelen että eikö tarvi ajatella muita..vai pitäiskö siis muiden muuttaa metsään..ettei häiriinny "tavallisista elämän äänistä", joita nuo viritetyt moottoriajoneuvot,eivät kyllä ole/tuota.Mietin,että jos itse tekisin esim moottorisahalla tutuille/sukulaisille ulkona kerrostalon pihalla/kadulla hirsihuonekaluja..hirveällä metelillä päivällä,illalla ja yöllä..monta monta kertaa..niin varmasti siihen puututtaisiin ja kenenkään ei tarvitsisi sietää ääntä eikä harrastustani..Miksi meidän täytyy siis vain sietää jonkun/joidenkin hlöiden auto-ym moottoriajoneuvojen harrastusta..joksi luen nämä täysin kamalaa ääntä tuottavat ajokit. Joku roti tähän on saatava..jos kyseiset hlöt eivät itse ymmärrä ja pysty asettumaan toisten asemaan..Mihin pitäisi ottaa yhteyttä??