Kysely: Suomalaiset luopuisivat autoistaan pitkin hampain

Lähes neljä suomalaista autonomistajaa kymmenestä katsoo, että hänen kotitaloutensa ei tulisi missään tapauksessa toimeen ilman yksityisautoa, kertoo tuore kysely.



42 prosenttia autonomistajista taas ajattelee tulevansa ilman autoa toimeen, mutta silloin asiat vaikeutuisivat kovasti. Yhteensä kahdeksalle autonomistajalle kymmenestä auto on siis hyvinkin tärkeä.



14 prosenttia ajattelee, että asiat muuttuvat hieman hankalammiksi ilman autoa, ja kolme prosenttia uskoisi tulevansa ilmankin toimeen hyvin.



Ikäryhmittäin jaoteltuna autoa katsoivat tarvitsevansa eniten 40–49-vuotiaat.



Perhemuodoista lapsiperheet omistavat auton muita useammin, ja maantieteellisesti autonomistuksen suosio kasvaa, mitä pohjoisemmaksi mennään. Helsingin-Uudenmaan alueella vain 65 prosentilla kotitalouksista on auto, kun Pohjois- ja Itä-Suomessa lähes neljä kotitaloutta viidestä on autollisia.



Suomessa vanha autokanta



Suomen autokanta on tutkimuksen perusteella verraten vanhaa, sillä vain 35 prosentilla vastaajista on kotitaloudessaan 2010-luvulla valmistettu auto. Viisitoista prosenttia köröttelee viime vuosituhannella valmistetulla autolla.



Tämä luku käy jotakuinkin yksiin myös Tilastokeskuksen dataan, jonka mukaan suomalaisten autojen keski-ikä oli viime vuonna 11,8 vuotta. Ifin tutkimuksessa suurin joukko, 27 prosenttia autonomistajista, kertoi kotitaloudessaan olevan auton valmistuneen vuosien 2005-09 välillä.



Yleisin syy omistaa auto oli, että sitä tarvitaan kauppareissuilla tai muilla asiointimatkoilla. Toiseksi tärkein syy olivat pidemmät matkat, kolmanneksi työmatkat.



Vakuutusyhtiö Ifin YouGovilla toteuttamassa kyselyssä haastateltiin yhteensä 1 006 täysi-ikäistä suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä (95 %:n luottamustaso).