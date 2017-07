Kysely: SDP halutuin hallituspuolue, kokoomus toinen

SDP on kansalaisten mielestä halutuin hallituspuolue, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) kyselystä. SDP:n haluaisi hallitukseen 43 prosenttia vastanneista. Toiseksi suosituin on kokoomus 41 prosentin kannatuksella. Seuraavina ovat keskusta 37 prosentin kannatuksella ja vihreät 35 prosentin kannatuksella.

Muut puolueet jäivät selvästi nelikon taakse.

Vain 20 prosenttia vastanneista toivoi perussuomalaisia maan hallitukseen. Kyselyn aineisto koottiin ennen perussuomalaisten puoluekokousta ja eduskuntaryhmän hajoamista.

Perussuomalaisten kannattajista lähes kaikki toivoivat puolueen jatkavan maan hallituksessa. Yhdenkään toisen puolueen kannattajien enemmistö ei toivonut perussuomalaisia hallitukseen.

Kokoomuksen ja vihreiden vetovoima kasvanut

Verrattuna edelliseen kyselyyn vuonna 2015, keskustan suosio on heikentynyt dramaattisesti 60 prosentista 37:ään. SDP:n ja perussuomalaisten suosio on myös heikentynyt. Sen sijaan kokoomusta ja vihreitä hallitukseen toivovien osuus on lisääntynyt.

Keskustan ja kokoomuksen tukijat toivoivat hallitusta, jossa perussuomalaiset olisi korvattu SDP:llä, RKP:llä tai kristillisdemokraateilla.

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton tukijat kannattavat punavihreää.

Perussuomalaisten kannattajille mieluisin olisi ollut lähinnä nykyisen hallituksen kaltainen pohja.

KAKSin kyselyssä tiedusteltiin, mitkä kaikki puolueet tulisi olla maan hallituksessa, jos vastaaja saisi päättää.

Kantar TNS haastatteli tutkimukseen 1 044:ää ihmistä kesäkuun alussa. Virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä.

Aineisto koottiin ennen perussuomalaisten puoluekokousta, hallituskriisiä ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamista kahtia.