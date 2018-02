Kysely: Hallitus seisoo kiistellyn aktiivimallin takana kritiikistä huolimatta

Demokratiaa pitää kunnioittaa. kansa on ilmaissut mielipiteensä asiasta ihan selkeästi. .... hämmästyttävää jääräpäisyyttä. Pitäsi kyllä viisaana osata perääntyä ja etsi parempi malli aktivointiin. Tälläinen toiminta vie uskottavuuden täysin. Suomen menestys ja kansan rauhallisuus on perustunut tähän sakka siihen että lakeja on kunnioitettu, tasa-arvo ja viisas tulonjako, kansavalta ja demokratia. Nykyinen hallitus uhkaa kaikkia näitä, mitä ne haluaa? lisää lakkoja? eriarvoistumista? ääriliikeitä ? suunta on 1918... nyt olisi aika jo huomata mihin mennään.