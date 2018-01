Kun luin Presidentti ehdokkaiden kantoja ,työttömien niin istuvalle Presidentillä on jyrkin kanta heihin .Ei löydy ymmärrystä ,työttömyyden syihin ,on vain mustavalkoinen kielteinen kanta työttömyyden kuluihin .Merja Kyllönen on ainut joka ottaa huomioon myös syyt ,miksi henkilö on työtön .Esm. mielenterveys ongelmat ,lapsuuden syyt ,sairaudet .On paljon syitä joihin työtön ei ole voinut vaikuttaa nuoruudessaan .Ei ole ollut varaa käydä kouluja ym .ym .