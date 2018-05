Kymmeniä eläimiä palavassa navetassa Siilinjärvellä – vain osa saatu ulos 

Pohjois-Savossa Siilinjärvellä navettapalossa suuri määrä eläimiä on jäänyt liekkeihin. Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan navetassa on ollut palon alkaessa yli 100 nautaa, joista ulos on saatu runsaat 30.

Sammutustyöt jatkuvat parhaillaan. STT ei ole tavoittanut päivystävää palomestaria, mutta tämä arvioi Ilta-Sanomille, että navetta tuhoutuu täysin.

– Sisään on jäänyt merkittävä määrä eläimiä, niitä ei saa sieltä enää ulos, päivystävä palomestari Arto Lappi kommentoi lehdelle.

Hätäkeskus sai ilmoituksen tulipalosta ennen puolta yhdeksää. Palopaikalle on lähetetty runsaasti pelastuslaitoksen yksiköitä.