Kymmenet lapset seksuaalirikollisen uhreina – Tutkijat: ”Aika harvinaista”, ”rangaistus on kova”

Seksuaalirikoksia tutkinut Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin suunnittelija Hannu Niemi pitää Helsingin käräjäoikeuden tiistaina antamaa seksuaalirikostuomiota ”aika harvinaisena” Suomessa. Oikeus tuomitsi 32-vuotiaan Petri Joonas Ylösen useista kymmenistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista yhdeksäksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.



Tapaus kuulostaa Niemen mukaan poikkeuksellisen laajalta.



– Sarjatyyppiset, lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat olleet muistini mukaan enemmän perheensisäisiä tapauksia, joissa on pidemmän aikaan voinut olla hyväksikäyttöä, Niemi sanoo.



Rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen pitää tuomiota kovana.



– Jotain suunnitelmallista siinä on ollut, kun rangaistus on niin kova, hän sanoo.



Rikoskokonaisuudessa mies oli lähinnä internetin eri keskustelupalstoilla lähestynyt alle 16-vuotiaita tyttöjä. Ylönen oli aloittanut keskusteluyhteyden yleensä lapsen tavanomaiseen elämänpiiriin kuuluvista aiheista ja siirtynyt tämän jälkeen seksuaalisia asioita koskeviin aiheisiin. Suurimmassa osassa tapauksista Ylönen oli esiintynyt ikäistään huomattavasti nuorempana poikana.



Tuomion mukaan Ylönen oli saanut tytöt näyttämään hänelle intiimejä ruumiinosiaan ja tekemään hänelle erilaisia seksuaalisia tekoja tietokonekameran edessä. Ylönen oli tallentanut keskusteluja ja tyttöjen toimia sekä säilyttänyt tallenteita paljastumiseensa saakka



Ylönen tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, 29:stä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kolmesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kuudesta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisrikoksesta ja 25:stä lasta esittävän sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan hallussapidosta. Kaksi syytteistä hylättiin.



Asianomistajia jutussa oli 38. Rikokset tapahtuivat vuosina 2007–2015. Tuomittu määrättiin maksamaan 28 uhrille yhteensä 98 400 euroa korvauksia.



”Laajuus ei yllätä”



Utriainen ei kuitenkaan pidä tapauksen laajuutta yllättävänä. Sen sijaan vastaavia tuomioita ei Utriaisen mukaan ole Suomessa paljon.



– Sitähän me emme tiedä, kuinka paljon [tapauksia] jää pimentoon, hän sanoo.



Hannu Niemen mukaan seksuaalirikos tulee todennäköisemmin ilmi silloin, kun hyväksikäytettyjä on useita.



– Pienemmässä mittakaavassa niitä [tapauksia] voi jäädä piiloon ainakin joksikin aikaa, hän sanoo.



Rikoksen paljastumisen kannalta ongelmallista voi Niemen mukaan olla se, jos uhri on osallistunut asiaan tavalla tai toisella.



– Se voi aikansa johtaa salailuun tai häpeän, mikä voi estää ilmituloa, Niemi sanoo.



Sekä Niemi ja Utriainen antavat kiitosta poliisille aktiivisesta toiminnasta internetissä alkunsa saaneiden hyväksikäyttötapausten tutkinnassa.



– Ilmiö ja sen yleistyminen ovat tiedossa, Niemi sanoo.