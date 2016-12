Kymmenen ohjetta: Näillä keinoilla hyvien käytöstapojen kuninkaaksi

Opeta lapselle ainakin nämä



1. Kunnioitus ja kuunteleminen. Hyvä käytös lähtee aina toisen ihmisen kunnioittamisesta. Lapsi seuraa vanhempansa toimintaa ja ottaa sieltä käytösmallit moniin tilanteisiin.



2. Pienet tärkeät sanat. Mitä pienempänä lapsi oppii sanat kiitos, anteeksi ja ole hyvä, sitä luontevammin ne ovat käytössä. Muistuta lasta näistä sanoista ja kannusta häntä.



3. Auttaminen. Kaikki ovat välillä avun tarpeessa. Opeta lapsesi kysymään toiselta, tarvitseeko tämä apua. Lapset auttavat mielellään aikuisia ja toisia lapsia pienissä askareissa, kun heille annetaan siihen mahdollisuus ja heidät otetaan jo pienenä mukaan kodin puuhiin.



4. Tervehtiminen. Reipas tervehtiminen ja hymy tekevät vaikutuksen. Opeta lapsi kättelemään ja kertomaan nimensä.



5. Pöytätavat. Ruokaillessa on tärkeä keskittyä kuulumisten vaihtoon ja ruuasta nauttimiseen. Ota lapset mukaan keskusteluun ja kysy heidän mielipiteitään. Ruokapöytään eivät kuulu kännykät. Jätä omasikin pois ja opeta lapsesi nauttimaan kiireettömyydestä. Jos arkena on kiirettä, rauhoita viikonloput. Ruokapöydässä opetellaan käyttämään ruokailuvälineitä ja tärkeät ilmaisut saisinko ja antaisitko.



6. Omastaan jakaminen. Pienelle lapselle on aluksi vaikeaa joutua jakamaan leluja toisten kanssa, mutta harjoittelu auttaa.



Vinkit antoi varhaiskasvatuksen asiantuntija Merja Korhonen Suomen Vanhempainliitosta.