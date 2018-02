"Kyllä täällä on itketty ja naurettu" - Eurojackpotin jättivoitto pelattiin Loimaan Prismassa

Suomeen perjantaina osunut 90 miljoonan euron Eurojackpot-voitto pelattiin Loimaan Prismassa. Täysosuma meni viiden osuuden porukalle, kertoo Veikkaus.

Loimaan Prisman myyntipäällikkö Tanja Raikaa kertoo STT:lle, että tieto voitosta kuulutettiin myymälässä tuoreeltaan aamulla henkilökunnalle ja asiakkaille.

- Kyllä täällä on itketty ja naurettu ja kysytty monta kertaa, että voiko olla totta, että meillä täällä.

- Ihan mahtavissa tunnelmissa olemme.

Asiakkaat ovat Raikaan mukaan keskustelleet aiheesta henkilökunnan kanssa innokkaasti.

- Ei ole vielä spekuloitu, kelle voitto on mennyt, mutta yleisesti ottaen on puhuttu, että tuliko voitto loimaalaisille vai miten tässä nyt kävi.

Raikaa kertoo, että voittoisaa peliä juhlistetaan henkilökunnan kesken pullakahvien merkeissä. Tietoa iloisesta uutisesta aiotaan levittää muutoinkin.

- Varmasti laitetaan omille Facebook-sivuille tietoja, kun nyt ensin toetaan tästä, että se potti oikeasti tuli tänne, Raikaa nauraa.

Maksimivoitto ensi kertaa Suomeen

90 miljoonan euron maksimivoitto tuli Suomeen nyt ensimmäistä kertaa. Kyseessä on Suomen suurin rahapelivoitto.

Kyseessä on kolmas kerta kun Eurojackpotin 90 miljoonan euron päävoitto jaetaan. Aiemmat maksimivoitot ovat menneet Saksaan ja Tshekkiin.

Voitto on Suomen neljästoista Eurojackpotin täysosuma.

Viiteen osaan jaettuna voittosumma on 18 miljoonaa euroa kullekin osuuden ostaneelle. Koska pelaajat eivät käyttäneet Veikkaus-korttia, heidän pitää lunastaa voittonsa Veikkauksen pääkonttorista Helsingistä.

Myös Eurojackpotin toisesta voittoluokasta tuli voitto Suomeen. 3,5 miljoonan euron voitto meni nettipelaajalle Ouluun.

Jo 55 suomalaista miljonääriksi

Yhteensä Eurojackpotista on tullut Suomeen voittoina 888 miljoonaa euroa, ja peli on tehnyt 55 suomalaisesta miljonäärin.

Edellisen kerran Eurojackpotin päävoitto osui Suomeen viime lokakuussa, jolloin 41,6 miljoonan potti päätyi Savonlinnaan.

Ennen tämänkertaista voittoa suurin Suomeen osunut Eurojackpot-voitto oli Tampereelle viime huhtikuussa osunut 87 miljoonan euron päävoitto.

Eurojackpotin pelaaminen alkoi maaliskuussa 2012. Voittonumerot arvotaan perjantai-iltaisin Suomessa Helsingin Pasilassa.

Eurojackpotissa on nykyisin mukana 18 Euroopan maata. Mukana ovat muun muassa kaikki Pohjoismaat, Baltian maat, Saksa, Italia ja Espanja. Maiden lukumäärä kasvoi yhdellä syyskuussa, kun Puola tuli mukaan Eurojackpotiin.

Eniten Eurojackpotin päävoittoja on osunut Saksaan, jonne on mennyt yhteensä 25 päävoittoa. Toiseksi eniten päävoittoja - kaikkiaan 14 - on osunut Suomeen. Kolmanneksi eniten päävoittoja on osunut Tanskaan, jonne niitä on päätynyt viisi.