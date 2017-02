Kyberprofessori kehuu puolustusselontekoa – ” Tällaisia kyvykkyyksiä ei sotilasparaateissa esitellä”

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll pitää merkittävänä, että valtioneuvoston puolustusselonteossa kyberpuolustus nostetaan armeijan perinteisten haarojen rinnalle.



– Selonteossa todetaan hyvin, että maan, meren ja ilmatilan ohella Suomea puolustetaan lisääntyvissä määrin myös kybertoimintaympäristössä, hän toteaa.



Uunituoreen selonteon mukaan kyberkeinojen käyttöä poliittisten päämäärien saavuttamiseksi ei voida sulkea pois Suomessakaan.

Siinä myös huomautetaan, että digitalisaatio, teknisten järjestelmien riippuvuus rajat ylittävistä tietoverkoista sekä järjestelmien keskinäiset riippuvuussuhteet ja haavoittuvuudet altistavat yhteiskunnan elintärkeät toiminnot kybervaikuttamiselle.



Sotatieteiden tohtori Limnéll näkee kyberpuolustuksen merkityksen kasvun Suomessa osana kansainvälistä kehitystä. Esimerkiksi Nato totesi viime kesän huippukokouksessaan, että vakava kyberhyökkäys voi aktivoida jäsenmaiden auttamiseen velvoittavan viidennen artiklan siinä missä perinteisempikin sotilastoimi.



Selonteossa kyberpuolustus määritellään kyberturvallisuuden maanpuolustukselliseksi osa-alueeksi, joka muodostuu tiedustelun ja valvonnan, vaikuttamisen ja suojautumisen suorituskyvyistä.



Selonteko kiinnittääkin Limnéllin mielestä riittävästi huomiota uusiin kyberuhkiin ja nostaa ansaitusti esille, että niiden merkitys kasvaa. Nyt valmistelussa olevaa tiedustelulain uudistusta hän pitää kyberpuolustuksen kannalta äärimmäisen tärkeänä.



– Viranomaisilla on oltava mahdollisuudet kerätä tietoa ja tietää, millaisia kansallisen turvallisuuden uhkia Suomeen voi kohdistua. Tilannetietoisuus on tärkeimpiä asioita, ihan koko yhteiskunnan kannalta.



Kyberpuolustuksen kehittäminen on haastavaa, sillä teknologia ja toimintaympäristö muuttuvat jatkuvasti. Lisäksi muutokset tapahtuvat usein täysin piilossa katseilta.



– Maailmassa on hyvin vaikea yleisesti tietää, miten kyvykkäitä valtiot ovat kybertoimintaympäristössä. Tällaisia kyvykkyyksiä ei sotilasparaateissa esitellä, eikä tuoda samalla tavalla julki kuin fyysisen maailman keinoja, Limnéll toteaa.