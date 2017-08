Kuuskaan suunnitellaan suurkonserttia ensi kesäksi – tavoitteena ulkomaalainen artisti

Uudistetun Kuusisaaren tapahtumapuiston avausviikonloppu osoittautui jymymenestykseksi. Ensi kesä on jo nyt hyvin pitkälle varattu eri tapahtumille. Suurkonserttikin on järjestelyssä.

Kuinka hyvä Kuusisaaren ensi kesän varaustilanne on, isännöitsijä Jari Leviäkangas Oulun kaupungilta?

– Varauksia on tehty jo paljon, osa alustavia ja osa pitäviä. Kalenteri on täynnä kesäkuun ensimmäisestä viikonlopusta koko heinäkuulta ja pitkälle elokuultakin. Jo toukokuussa Kuusisaareen on tulossa moottoripyöräilijöiden valtakunnallinen kesätapahtuma nimeltä Hymyilevän motoristin kevätpäivät. Sinne on tulossa satoja moottoripyöriä ja 600–1 000 motoristia.

Heinäkuulle on tiedossa festivaalit Qstock ja Rotuaari-piknikin korvaava Suomi Pop Oulu. Millaisia muita tapahtumia on varattu?

– Musiikkipitoisia tapahtumiahan ne ovat. Minä en saa kertoa, mitä esiintyjiä sinne on tulossa. Se on tapahtumien järjestäjien tehtävä.

Ollaanko Kuusisaareen järjestämässä ensi kesänä jonkin nimekkään, ulkomaisen esiintyjän suurkonserttia?

– Uskallan sanoa, että sellaista järjestellään. Ulkomaisten artistien kohdalla tilanne on sellainen, että tieto siitä, saadaanko niitä esiintymään vai ei, tulee yleensä viime tipassa. Eräs tapahtumatuottaja on järjestämässä ulkomaisen artistin konserttia.

Onko asialla paikallinen toimija vai valtakunnallinen toimisto?

– Valtakunnallinen toimija on kysymyksessä.

Mitä Kuusisaareen vielä halutaan ensi kesäksi?

– Varauskalenteri on hyvin täyttymässä. Jos jotakin voi toivoa, se olisi pieniä kulttuuritapahtumia loppukesälle. Koko saaren vetäviä isoja tapahtumia on jo nyt aika mukavasti, mutta saarihan on jaettavissa neljään osaan, eikä sitä tarvitse aina välttämättä vuokrata kokonaan.

Joko tiedetään, miten saaren nurmikko kesti viikonlopun valtavia väkimassoja?

– Maanantaina aamulla kävin siellä kierroksen, ja nurmikko oli kestänyt tosi hyvin. Siellähän on pari viikkoa aikaisemmin laitettu siirtonurmikko, ja se on pysynyt aivan loistavassa kunnossa. Tämä vahvistaa, että alue toimii erinomaisesti tapahtumapuistona. Lauantaina tehtiin oululaista historiaa. 13 000 ihmistä on suurin määrä, mitä tällä vuosituhannella on yhtä aikaa ollut koolla yhdessä konsertissa.