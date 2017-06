Kuusi kilometriä verkkoaitaa ja kymmeniä tonneja karkkia – Suviseurat on kesän suurimpia yleisötapahtumia

Perjantaina Porissa käynnistyvät Suviseurat on vuosittainen jättiurakka järjestäville tahoille. Tänä vuonna seuroilla odotetaan olevan lauantai-iltapäivänä yhteensä 70 000 ihmistä.

Kävijämääräennuste perustuu useamman vuoden ajalta kerättyyn tietoon, joka yhdistetään laskelmissa seurapaikan sijaintiin.

– Se on meille mahdollisia yllätyksiä aiheuttava tekijä, että Suviseurat on niin keskeisellä paikalla. Porin torille on matkaa kaksi kilometriä ja kaupunkilaisia saattaa tulla enemmänkin. Toki olemme varautuneet siihen, sanoo Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Timo Valli.

Seuroille odotetaan kävijöitä yli 30 maasta. Pohjoismaiden lisäksi vierailijoita on Vallin mukaan tulossa ainakin Virosta, Venäjältä, Kanadasta, Yhdysvalloista ja Etelä-Amerikasta.

Oulusta Vaalaan asti metrilakua

Kävijöiden tarpeiden täyttämiseksi tarvitaan suuren mittakaavan logistiikkaa. Esimerkiksi ruokatarpeita alueelle varataan yhteensä 110 000 litraa ja kahvia 25 000 litraa, pizzaa on saatavilla 120 000 palaa. Lisäksi alueelta löytyy grillattavaksi 75 000 makkaraa.

Suuri osa seurojen kävijöistä on lapsia ja nuoria.

– Jäätelön ja karkin määrät ovat tietysti myös suuria, kun otetaan huomioon, että palvelut pyritään järjestämään alueella, josta ei juuri liikuta mihinkään, Valli sanoo.

Vallin määrittelemä mittakaava on osuva. Herkkusuille varataan yhteensä 475 000 jäätelöä, 70 000 kiloa makeisia ja 100 000 pulloa virvoitusjuomia. Myynnissä olevista metrilakuista voisi muodostaa yhtenäisen nauhan Oulun Kaukovainiolta Vaalaan.

Tuhansia työvuoroja tehtynä

Porin keskustan tuntumassa sijaitsevan, noin 200 hehtaarin seura-alueen läpi kulkee valtatie 8. Turvallisuussyistä tien ja vesialueiden reunoille on kärrätty yhteensä kuusi kilometriä parimetristä metalliverkkoaitaa.

Alueelle pystytetään perjantaihin mennessä 35 rakennelmaa, joiden pinta-ala on yhteensä noin 15 000 neliömetriä. Suuren seurateltan lisäksi rakennelmiin kuuluvat muun muassa saniteettitilat, eri toimikuntien toimistot ja pari myymälää.

– Rakenteita pyritään pitämään vakioina, että niitä on helpompi käsitellä ja purkaa, Valli valaisee.

Käsittely- ja purkutöitä tämän mittakaavan tapahtumassa riittää. Ennen seuroja tehdään puheenjohtajan mukaan 10 000 työvuoroa valmistelutöitä. Itse tapahtuman aikana työvuoroja tehdään noin 11 400.

Suviseurojen perusorganisaatio työllistää 79 henkilöä ja 750 vastuuhenkilöä.

Perjantaina 28. kesäkuuta alkava ja maanantaina 3. heinäkuuta päättyvä suviseurat on luterilaisen kirkon yhteydessä toimivan vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen jokavuotinen kesäjuhla.