Kuusamoon ja Lappiin myönnetty kolme poikkeuslupaa ahman metsästykseen

Ahma on Suomessa uhanalainen eläin, siitä ei ole mitään vaaraa ihmisille, ja kaatolupien myöntäminen on pähkähullua toimintaa. Porotalous on auringonlaskun elinkeino, ja Oulun läänin alueella käytännössä hyvin toimeentulevien ihmisten erittäin kallis vapaa-ajan harrastus, jonka maksavat muut työssäkäyvät ihmiset verorahoilla. Ensimmäiseksi porot pitää saada aitauksiin, eli poron omistajien vapaasta oikeudesta sotkea ihmisten viljelykset ja puutarhat, siinä ohessa aiheuttaa kymmenien miljoonien liikennevahingot ja tuhoat viimeisetkin jäkäläkankaat pitää nopeasti tehdä lainsäädännöllä loppu. Pähkähullua hyvittää porotalouksia valtiovallan toimesta antamalla ahmojen tappolupia ihan tyhjänpäiväisten perusteiden nojalla. Poro ja nuori hirvi on ahman luonnollista riistaa, ahma tappaa syödäkseen ja ruokkiakseen poikaset, ei ihmisiä kiusatakseen.