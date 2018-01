Kuusamolainen metsästäjä kysyi: Millä tavoin sudelta saa suojautua? Asia jää syyttäjän ja oikeusasteiden harkintaan

Siis mitä tätä asiaa junkataan ja jankataan .EU on tehnyt sudesta koskemattoman ainakin tämän lausekkeen mukaan "kyseessä on EU-direktivien mukaan suojeltu laji ,jonka hätyyttäminen ja tappaminen on kielletty ilman poikkeuslupaa".

Sallikaa minun ihmetellä teidän kaikkien kanssa sitä ,että kuinka minä sen poikkeusluvan kerkeän saada siinä vaiheessa kun susi on jo koirani tai itseni kimpussa .

Tämän asian kanssa on todellisuudessa niin ettei meillä ole päätäntä valtaa tämän asian suhteen niin kuin ei monen muunkaan asian kanssa .Eihän asioiden pitänyt mennä tälle tolalle silloin kun EU:n liityttin ,ainakin joka tuutti toitotti siihen tapaan siihen aikaan sievistelevästi.