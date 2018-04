Kuuden perheen asuinrakennus palaa Tampereella

Tampereen Pappilan asuinalueella palaa kuuden perheen asuinrakennus, ilmoittaa pelastuslaitos. Hintsankadulla palava rakennus on kaksikerroksinen rivitalo. Kaikki asukkaat on alustavien tietojen mukaan saatu pois talosta. Ainakin yksi henkilö on viety sairaalaan.

Hälytys tuli pian kymmenen jälkeen illalla. Rakennus on edelleen ilmiliekeissä, kerrottiin pelastuslaitokselta.

Palon leviämisestä ei ole akuuttia vaaraa. Paikalla oli ainakin 15 paloautoa. Ilma on tyyni, joten savu nousee kohtisuoraan ylös.